Stasera in tv, lunedì 16 agosto su Rai 1 «The Founder»: curiosità e trama del film con Michael Keaton

Lunedì 16 Agosto 2021, 14:25

Stasera in tv, lunedì 16 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «The Founder» del 2016. Quinto lungometraggio diretto dal regista tedesco John Lee Hancock. Tra i protagonisti Nick Offerman, Michael Keaton e John Carrol Lynch.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: non sarà la... TELEVISIONE Due anni senza Nadia Toffa: l’ultima grande lezione... TELEVISIONE Temptatio, tariffario per sponsorizzazioni su IG TELEVISIONE Austin Powers la spia che ci provava TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

Creare una delle più grandi imprese economiche a partire da un panino non è facile, ma è stato possibile. E questa è la storia vera di Ray Kroc, interpretato da Micheal Keaton, l'imprenditore statunitense genio del fast food che partendo da un chiosco a San Bernardino, nel bel mezzo del deserto sud-californiano, ha dato vita a Mc Donald's, la celebre catena che conta oltre 35mila punti vendita in tutto il mondo. La parabola di successo di un uomo ritenuto un guru dell' imprenditoria, prima di Steve Jobs e Mark Zuckerberg.

Rivoluzione in Rai, il piano di Fuortes: scompaiono le reti, restano le direzioni

Curiosità

II diritti per la distribuzione negli Stati Uniti d'America sono stati acquistati dalla The Weinstein Company per la cifra di 7 milioni di dollari. La pellicola, inizialmente programmata per il 5 agosto 2016, è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 dicembre. Mentre in Italia è arrivata il 12 gennaio 2017.

Il film ha incassato 12,8 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 11,3 milioni di dollarinegli altri Paesi, per un totale mondiale di 24,1 milioni di dollari. Nella sua seconda settimana, il film ha incassato 2,6 milioni di dollari.

Tale e quale show, Malgioglio: «Sarò l'imperatrice accanto alla regina Goggi». Il programma sfiderà il GFVip