Stasera in tv mercoledì 7 luglio su Cielo, «Super Storm: L'ultima tempesta»: curiosità e trama del film con Luisa d'Oliveira

Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:06

Stasera in tv andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Super Storm: L'ultima tempesta» prima parte del 2011. È il quinto lungometraggio diretto dal regista statunitense Sheldon Wilson.

La trama

L'umanità rischia il tracollo in un disaster movie spaventoso. Megan è una brillante studentessa alla Heartfield High School, in ansia per la presentazione del suo nuovo progetto scientifico. Ma al di fuori del suo mondo, non troppo lontano da lei e dai suoi compagni, c'è qualcosa di molto più preoccupante. Un fenomeno spaziale ha innescato un'escalation di cicloni e uragani nel Nord America, che avanzano seminando terrore e distruzione. E Megan sembra essere l'unica speranza per evitare l'annientamento del genere umano.

