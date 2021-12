Stasera in tv, oggi mercoledì 27 dicembre su Rete Quattro «Non ci resta che piangere»: curiosità e trama del film con Troisi

Stasera in tv, lunedì 27 dicembre, andrà in onda su RAIUNO alle 21:25 il film «Non ci resta che piangere del» del 1984. Commedia italiana diretta da Massimo Troisi e interpretata dallo stesso attore e regista napoletano e, tra gli altri, da Roberto Benigni.

La trama

Stanchi di attendere il treno, Mario e Saverio si avventurano con la macchina in un sentiero sperduto.Quando la macchina ha un improvviso guasto, sono costretti a soggiornare in una sperduta locanda. Al loro risveglio, i due amici si ritrovano catapultati nella Toscana del XV secolo. Mario fatica ad ambientarsi nel clima medioevale. Saverio, invece, desidera trovare Colombo per impedirgli di scoprire l’America.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE GF Vip L'INTERVISTA Nicola Savino e il Natale con il Covid TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran nuova concorrente

Curiosità

Il titolo del film prende spunto da una poesia di Francesco Petrarca che Roberto Benigni stava leggendo a Massimo Troisi nella speranza di trovare un titolo convincente per il film.