Stasera in tv, su Rai Movie «C'è tempo»: commedia “on the road” di Walter Veltroni con Stefano Fresi

Stasera in tv mercoledi 11 maggio in prima serata su Rai Movie va in onda «C'è tempo» film del 2019 diretto da Walter Veltroni. Nel cast Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco

La trama

Stefano Fresi in una commedia “on the road” di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne “osservatore di arcobaleni” scopre di avere un fratellastro minorenne.

Curiosità

Walter Veltroni ha rivelato che, nel personaggio di Giovanni, ha voluto associare anche l'amore per il cinema, rimarcando - nei fatti - quella da lui provata già da quando era bambino. Nel 2019 ai Nastro d'argento, il film ha ottenuto una Candidatura per il miglior attore in commedia a Stefano Fresi nonché una Candidatura per la miglior colonna sonora a Danilo Rea.