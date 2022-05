Stasera in tv, su Rai4 «C'era una volta a... Hollywood»: film da Oscar con Brad Pitt e DiCaprio diretti da Tarantino

Stasera in tv martedì 10 maggio in prima serata su Rai4 va in onda il film ««C'era una volta a...Hollywood». Film Usa uscito nelle sale nel 2019. Regia: Quentin Tarantino. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant

La trama

Golden Globe come miglior film, alla sceneggiatura e a Brad Pitt, premiato anche con l’Oscar, per la pellicola di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio. 1969: un attore in declino e il suo stuntman sono alle prese con la fine di un’epoca. Oscar anche alla scenografia.