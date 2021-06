Stasera in Tv, Report torna su Rai 3 con una puntata sul calcio e le sue ombre. Ecco le anticipazioni

Report, torna stasera su Rai 3 con una puntata focalizzata nel fare luce sul mondo del calcio e degli agenti sportivi. La trasmissione, che propone inchieste giornalistiche, condotta da Sigfrido Ranucci, è pronta a svelarci i segreti e le trame oscure del mondo dorato del calcio. Ma scopriamo insieme quali sono i temi scottanti.

APPROFONDIMENTI LA RICOSTRUZIONE Mafia a Latina intorno alla squadra di calcio CALCIO Agnelli: «Superlega non è colpo di stato ma grido... FINANZA Progetto Superlega, UEFA apre procedimento

Il tema su cui il programma insisterà nell'episodio di oggi sarà l'esistenza di una rete di corruzione e riciclaggio sulla quale la UEFA ha lanciato un allarme. E poi le pressioni di Leonardo Bonucci sul giovane compagno di squadra alla Juventus Dejan Kulusevski per cambiare procuratore. L’improvviso voltafaccia al proprio agente della giovane promessa del Genoa Gianluca Scamacca. Gli intrighi dietro l’acquisto per 20 milioni di euro dell’attacante kosovaro Vedat Muriqi, uno dei calciatori più pagati dalla S.S. Lazio sotto la presidenza di Claudio Lotito. Un calciatore lasciato in panchina per quasi tutto l’anno. Le voci su un presunto acquisto della procura del centrocampista della AS Roma Jordan Veretout da parte di un agente finito più volte nel mirino degli investigatori per i suoi presunti rapporti con uomini della camorra. La costosa compravendita del giovanissimo Nicolò Rovella tra Juventus e Genoa che ha permesso al Genoa di sistemare i conti in bilancio.

Sigfrido Ranucci presenta la puntata stasera su @RaiTre alle 21.20

Milioni ogni anno nelle mani degli agenti del calcio per la compravendita dei giocatori di serie A. Alle loro spalle una rete di corruzione e riciclaggio sulla quale l’UEFA ha lanciato l’allarme @agorarai pic.twitter.com/pMIjtXkN0L — Report (@reportrai3) June 7, 2021

Italia, il calcio di Mancini per l'Europeo: gli azzurri divertono e si divertono. Sono imbattuti da 27 partite

Report inoltre porrà sotto la lente di ingrandimento uno degli agenti più influenti al mondo: Mino Raiola, che vanta un fatturato di oltre 85 milioni di euro. Un mega impero costruito tra Italia e Olanda che però ha come punto focale Montecarlo, dove Raiola ha la sua residenza, e Malta, dove ha sede la sua società Three Sport. Secondo Report questo permetterebbe a Raiola di avere enormi vantaggi, con una tassazione del 5 per cento. La società però deve operare a Malta: Report è andato a verificarlo.

A fare da padrone della puntata altre due inchieste: Il Kamut non esiste di Bernardo Iovene, sul marchio Usa che designa una sottospecie di grano coltivato in Canada (per anni si è confusa il marchio con il grano biologico); Il minimo sindacale, che cosa accomuna la vecchia sede milanese di un sindacato con una società campana che si occupa di carburanti? E perché il sindacato decide di vendere i suoi 1000 mq in un palazzo vicino alla stazione centrale di Milano?

Calciomercato, Mino Raiola approda al calcio femminile. Bonansea è il suo primo acquisto