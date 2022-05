Stasera in tv, su Rai1 «Noi siamo tutto»: storia d'amore delle nuove generazioni

Stasera in tv mercoledì 11 maggio in prima serata su Rai1 va in onda il film «Noi siamo tutto. Il film Usa è uscito nelle sale nel 2017. Regia: Stella Meghie. Cast: Amandla Stenberg, Nick Robinson

La trama

Madeline e' un'adolescente che e' praticamente prigioniera della propria casa da 17 anni in quanto affetta da una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Un giorno un camion dei traslochi giunge nella sua via e Madeline, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta Olly, il nuovo vicino. I loro sguardi si incrociano. Ha inizio cosi' una storia d'amore che dovra' superare ostacoli che sembrano insormontabili.