Stasera in tv su Canale 5 "Vittoria e Abdul": la storia vera dell'amicizia tra la Regina e il suo segretario

Domenica 11 Luglio 2021, 11:52 - Ultimo aggiornamento: 12:11

Stasera in tv su Canale 5 alle 21:20 "Vittoria e Abdul" diretto da Stephen Frears e basato sull'omonimo libro di Shrabani Basu che racconta la storia vera dell'amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

Trama



1887. Il giovane Abdul Karim, impiegato nella prigione di Agra, viene scelto per recarsi alla corte della Regina Vittoria in occasione del suo Giubileo d'Oro, e consegnarle in dono un'antica moneta quale segno di rispetto da parte delle colonie indiane. La missione dovrebbe essere semplice e sbrigativa; tuttavia Vittoria, ormai molto vecchia, sola e insofferente alla vita di corte, viene attratta dall'avvenenza e dalla dedizione che da subito Abdul le dimostra. Il ragazzo è invitato a rimanere a corte e in breve diventa valletto personale di Vittoria; successivamente la regina lo nomina Monshi, ossia suo maestro, perché le insegni la lingua urdu e il Corano.

La regina prova un profondo affetto nei confronti di Abdul, gli apre il cuore e gli confida i suoi segreti più intimi, sfuggendo così alla solitudine e alle tristezze della sua vita.