Stasera in tv venerdì 9 luglio su Canale 5, «Solo un padre»: curiosità e trama del film con Luca Argentero

Venerdì 9 Luglio 2021, 10:38

Stasera in tv andrà in onda su Canale 5 alle 23:31 il film «Solo un padre» del 2008. Quarto lungometraggio diretto dal regista italiano Luca Lucini. Con la partecipazione di Luca Argentero e Anna Foglietta, il fillm è basato sul romanzo di Nick Earls «Le avventure semiserie di un ragazzo padre».

La trama

Carlo è un professionista trentenne che si ritrova ad essere ragazzo padre a causa della morte prematura della moglie. Nella sua vita, tuttavia, sembra esserci spazio solo per Sofia, non per l’amore. Sarà l’incontro, fortuito e decisivo, con Camille, una giovane ricercatrice francese, a sconvolgere la sua esistenza “normale”. Di fronte alla sua solarità e ai suoi modi appassionati e incerti, Carlo si sente rinascere. E, a poco a poco, inizia anche a capire il senso profondo dell'essere padre.

Curiosità

Le musiche sono composte da Fabrizio Campanelli. Sul tema principale Giorgia ha interpretato la canzone originale «Per fare a meno di te», inserita nei titoli di coda. Nel film sono presenti anche «Everybody Hurts» dei Rem, «Whisper» di A Fine Frenzy, «It's only fear» di Alexi Murdoch e «Sunrise» di Norah Jones.

