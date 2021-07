Stasera in tv, venerdì 30 luglio su Iris «Shining»: curiosità e trama del film con Jack Nicholson

Venerdì 30 Luglio 2021, 18:06

Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Shining» del 1980. Undicesimo lungometraggio diretto dal maestro del cinema statunitense Stanley Kubrick. Tra i protagonisti Danny Lloyd, Jack Nicholson e Shelley Duvall. La pellicola è stata scritta da Kubrick insieme a Diane Johnson tratta dal romanzo omonimo scritto da Stephen King nel 1977. Nel 2018 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

La trama

Jack Torrance, interpretato da Jack Nicholson, scrittore in crisi, viene contattato dal direttore dell’Overlook Hotel che lo ingaggia come custode per il periodo invernale. L'’uomo, certo che una volta allontanatosi dalla solita quotidianità potrà ritrovare la vena perduta, si trasferisce nel colossale albergo insieme con la moglie Wendy e il figlioletto Danny. Inizialmente le cose procedono in modo tranquillo, ma, ben presto, la situazione degenera. Il filgio è preda di terrificanti visioni, mentre Jack, lentamente, perde il controllo. Una forza maligna aleggia sull’'Overlook Hotel. Ha già colpito in passato e tornerà a colpire ancora.

Curiosità

Shining rappresenta una tappa dell'itinerario di attraversamento-appropriazione-sfondamento dei generi cinematografici attuata da Kubrick nel corso della sua carriera. Divenuto presto un cult movie, è entrato nell'immaginario collettivo ed è stato a volte classificato come il miglior film horror in assoluto.

Mentre la maggior parte delle riprese di scene in spazi chiusi, e di alcune riprese esterne dell'Overlook Hotel, venivano realizzate negli studios, una seconda troupe, guidata da John Harlan, si dedicò alla riprese di scene esterne. Per la ripresa aerea all'inizio del film venne filmato il Saint Mary Lake e la Wild Goose Island del Glacier National Park, mentre per le riprese del viaggio in macchina della famiglia Torrance venne usata la Going-to-the-Sun Road. Alcune riprese aeree dell'Overlook Hotel furono effettuate presso il Timberline Lodge, che si trova sul monte Hood in Oregon.

