Stasera in tv mercoledì 14 luglio su La 5, «Scusa ma ti chiamo amore»: curiosità e trama del film con Raoul Bova

Mercoledì 14 Luglio 2021, 13:31

Stasera in tv, mercoledì 14 luglio, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Scusa ma ti chiamo amore» del 2008. Terzo lungometraggio diretto dal regista e scrittore italiano Federico Moccia. Protagonisti della pellicola sono Raoul Bova e Michela Quattrociocche.

La trama

Alex, interpretato da Roul Bova, ha trentasette anni ed è stato lasciato da poco dalla fidanzata. Un giorno mentre è in macchina, si scontra con un motorino su sui viaggia una giovane ragazza, Niki, interpretata da Michela Quattrociocche. Ha diciassette anni, è bella, spiritosa e intelligente. I due iniziano a conoscersi: il passo dall’amicizia all’'amore sarà veloce. Tratto dall’'omonimo libro di Federico Moccia, celebre anche per «“Tre metri sopra il cielo»”. Moccia si mettere dietro la macchina da presa per dirigere questa storia d'’amore tra un uomo adulto e una ragazza molto più giovane di lui.

Curiosità

A gennaio 2008 venne pubblicato il cd contenente le tracce della colonna sonora del film. La pellicola in Italia ha incassato un totale di 12 milioni e 657mila euro. Nel febbraio 2010 è uscito nelle sale italiane il seguito del film intitolato «Scusa ma ti voglio sposare», anche questo tratto dal libro di Moccia.

