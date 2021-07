Stasera in tv su Italia 1 il film d'animazione «Rio»: ecco curiosità e trama della pellicola

Sabato 17 Luglio 2021, 10:32

Stasera in tv, sabato 17 luglio, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Rio» del 2011. Quinto lungometraggio diretto dal regista brasiliano Carlos Saldanha. Basato su un soggetto originale, il film è il sesto lungometraggio Blue Sky, mentre il cast vocale è composto da Jesse Eisenberg, Anne Hathway, George Lopez e Jamie Foxx.

APPROFONDIMENTI NOVITA' Jim Morrison, nuovo documentario in arrivo LA RIVELAZIONE Paris Hilton in Cooking With Paris SU CANALE 5 Belen ha partorito, Giulia Stabile le "soffia" il posto TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

Mediaset dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: «Ora puntiamo alle famiglie»

La trama

Blu, in versione originale doppiato da Jesse Eisenberg, nella versione italiana ha la voce di Fabio De Luigi, è un ara macao, a quanto pare l'ultimo della sua specie, abituato alla città e alle mille comodità di cui Linda, la sua padrona, lo circonda e a causa delle quali non ha neppure imparato a volare. Quando Blu scopre che in realtà a Rio de Janeiro vive un altro ara macao femmina, Jewel, decide di partire immediatamente per incontrarla. L'’unione tra il pappagallo sedentario e la selvaggia Jewel sarà l'inizio di un avventura esplosiva.

Paris Hilton in Cooking With Paris: l'attrice ai fornelli su Netflix

Curiosità

Accolto positivamente da critica e pubblico, il film è stato candidato a numerosi riconoscimenti, tra cui una candidatura ai Premi Oscar 2012 per la miglior canzone originale, «Real in Rio». Nel 2014 è uscito il sequel «Rio 2» con animazioni 3D sempre prodotta da Blue Sky Studios e diretta da Carlos Saldanha.

Jim Morrison, nuovo documentario in arrivo: la sua vita in 5 capitoli