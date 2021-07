Stasera in tv martedì 27 luglio su Rete 4, «Ricky & Barabba»: curiosità e trama del film con Renato Pozzetto

Martedì 27 Luglio 2021, 16:41

Stasera in tv, martedì 27 luglio, andrà in onda su Rete 4 alle 21:27 il film «Ricky e Barabba» del 1992. Terzo lungometraggio diretto dal regista e attore italiano Christian De Sica. Tra i protagonisti Francesca Reggiani, Renato Pozzetto e lo stesso De Sica.

La trama

Disavventure di Ricky Morandi, interpretato da Renato Pozzetto, industriale indebitato fino al collo per aver chiesto un finanziamento alle banche, avendo però smarrito il disegno del catalizzatore rivoluzionario da produrre. La sua azienda sull'orlo del fallimento a causa della rivalità con l'avvocato Bonetti che riesce sempre a soffiargli gli affari migliori. Deciso a farla finita, sta per tentare il suicidio, quando viene salvato per caso da Barabba, un clochard di origini romane, che slega la corda che stava usando per impiccarsi. Ora Barabba, per quanto il suo gesto sia stato puramente casuale, vuole una ricompensa e così convince Ricky a portarlo con sé. I due faranno una lunga strada insieme.

Curiosità

Inizialmente la parte dell'industriale decaduto era stata assegnata a De Sica e quella del barbone a Pozzetto; quest'ultimo tuttavia chiese al collega di scambiarsi i ruoli, in quanto non voleva indossare i panni del clochard. Lo stesso De Sica ha raccontato tale aneddoto durante una puntata dello show televisivo «La valigia dei sogni». È l'ultima pellicola nella quale compare l'attore Franco Fabrizi.

