Stasera in tv su Rete 4 "Delitto ai Caraibi": trama e protagonisti del giallo francese

Domenica 25 Luglio 2021, 12:27

Stasera in tv su Rete 4 alle 21:30 "Delitto ai Caraibi", giallo francese del 2016 prodotto da France Télévisions. La regia del film (Meurtres en Martinique in francese) è di Philippe Niang con Olivier Marchal e Sara Martins, nei panni dei protagonisti.

Trama



Il capitano Léna Valrose di Parigi, arriva nell'isola della Martinica, da cui proviene, per tenere uno stage presso la sezione scientifica della polizia locale. Il comandante Paul Ventura la porta subito sul monte Pelèe dove è stato appena rinvenuto un cadavere. L’identificazione richiede uno specialista. Entrambi i poliziotti vengono seguiti dal capo della polizia Brédas, una donna sulla cinquantina temprata da trent’anni nella polizia criminale. L’indagine li porterà a confrontarsi con credenze e demoni del passato: Lena si trova alla Martinica anche per cercare suo padre, che non ha mai conosciuto, perchè la madre ha lasciato l'isola alla volta di Parigi quando era incinta di lei.