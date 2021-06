Stasera in Tv, su Rai 3 il consueto appuntamento con Cartabianca: ​ospiti e anticipazioni della puntata

Questa sera nuova puntata in diretta su Rai 3 di Cartabianca, il programma di attualità condotto dalla giornalista Bianca Berlinguer. I focus, i servizi e i dibattiti dell'appuntamento di oggi parleranno delle vaccinazioni anti Covid e dell'immunità di gregge raggiungibile, secondo alcuni virologi, entro la fine dell'estate 2021, della crucialità di queste settimane per le riforme da attuare per accedere ai fondi europei e della fine del blocco del licenziamenti che potrebbe avere ripercussioni drammatiche sul futuro di migliaia di lavoratori.

Al momento restano ignoti i nomi degli ospiti della puntata di questa sera. La redazione di Bianca Berlinguer renderà nota la lista completa degli invitati che vi parteciperanno qualche ora prima dell'inizio della diretta (in onda dalle 21,20) tramite i profili social della trasmissione.



