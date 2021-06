Stasera in Tv, "The Show must go on - Va tutto bene" su Rai2: lo spettacolo firmato Max Giusti. Ecco le anticipazioni

Se volete trascorrere un paio d'ore in risate e spensierato buonumore Rai 2 vi offre l'occasione perfetta: va infatti in onda stasera in tv alle 21,20 lo spettacolo firmato Max Giusti “The Show must go on- Va tutto bene". La performance è già stata offerta al pubblico nei diversi teatri italiani, la scorsa estate, riscuotendo un notevole successo grazie alla capacità del poliedrico showman di vestire i panni di mattatore teatrale.

Sarà una sorta di continuo ping pong narrativo fra ieri e oggi, fra ciò che era la quotidianità prima della pandemia e la vita frenetica, nevrotica e “smart” dei giorni nostri. Tra la nostalgia di un passato recente e un presente che nessuno aveva osato immaginare. Max Giusti intratterrà il pubblico in un susseguirsi di monologhi e divertenti aneddoti di vita vissuta basati sul lavoro, sul tempo libero, sui rapporti interpersonali. Al suo fianco ci saranno i suoi fedelissimi musicisti che con le loro note accompagneranno Max in due ore di spettacolo alla ricerca di quella “normalità” che solo pochi mesi fa, prima della pandemia e del lockdown, spesso ci trovavamo a criticare.

Lo abbiamo gridato dai balconi, lo abbiamo atteso, lo abbiamo desiderato e adesso... VA TUTTO BENE! 👍🏻

Mercoledì torno alla su @RaiDue , con il mio nuovo show.

Ti aspetto, il 9 giugno ore 21.20: te ne dirò delle belle!#vatuttobene #rai2 #maxgiusti pic.twitter.com/glbOYokglr — Max Giusti (@Max_Giusti) June 5, 2021

Le parole di Max

«Nello spettacolo ci saranno alcune delle mie maschere più celebri: ci saranno Elton John, Vasco Rossi, Ligabue, Malgioglio. Parlerò di passato e presente, ma soprattutto di come le aspettative che riponevamo da giovani in vista degli anni 2000 non si sono avverate del tutto. Diciamo che va tutto bene, però ci aspettavamo qualcosa di più».