Game of Games-Gioco Loco, stasera su Rai 2 Simona Ventura conduce l'ultima puntata: ecco gli ospiti in gara

Stasera in tv su Rai 2 andrà in onda Games of Games-Gioco Loco con Simona Ventura alla conduzione. La versione italiana del game condotto da Ellen Degeneres negli USA, prevede la presenza di 6 Vip incaricati di affiancare i concorrenti “normali” per aiutarli a vincere il montepremi in palio.Ospiti dell'ultima puntata saranno Alex Belli, Max Cavallari, Peppe Iodice, Juliana Moreira, Nicole Rossi e Debora Villa.

Lo show è pensato come un grande divertimento per tutta la famiglia, un momento di leggerezza tra giochi e prove in uno scenario che rimanda ai game della tv anni ’90 colorati e un po' caciaroni. Una tv d’intrattenimento puro da lunapark. Il tutto girato in uno studio unico in Portogallo dove hanno lavorato anche le produzioni di altri paesi.

Quali sono i giochi

- Il Tempo delle Mele: due vip scelti dai nip, vengono legati a una corda elastica e devono raccogliere con la bocca quante più mele possibili;

- La Parola Pericolosa: si formano due squadre 1 Nip e 1 Vip a sua scelta, uno deve indovinare la parola e l’altro deve fargliela capire senza pronunciare parole proibite, se lo fa viene colpito da un cannone con sostanze viscide, se indovina a essere colpito è l’avversario;

- Giro Quiz: seguendo un sorteggio a giro ogni nip sceglie un vip, Simona Ventura fa una domanda due vip messi su una poltrona vengono fatti girare, quando il giro si ferma devono correre afferrare una palla e chi arriva per primo può rispondere;

- Vola Vola: due Vip imbracati su una sedia devono dire più cose di una categoria specifica, chi sbaglia o ripete qualcosa di già detto perde a 3 strike viene sollevato;

- Lo Sciacquone: i Nip scelgono due Vip per sfidarsi, la conduttrice fa loro una domanda, chi afferra per primo la bottiglia d’acqua su un podio può rispondere, se la risposta è corretta deve tirare il manico di uno degli otto ombrelli ma solo uno è privo d’acqua; vince chi resta asciutto.

- Il Puzzle: due concorrenti Vip gareggiano per completare un puzzle, chi finisce per primo vince e l’altro è scagliato in aria;

- In Bocca al Mostro: i Vip scelti a turno finiscono in piedi nella bocca di un mostro a un occhio solo, devono rispondere a una domanda con una risposta numerica da zero a cinque, se sbagliano devono tirar via i denti del mostro, l’obiettivo è evitare di tirare il dente misterioso altrimenti si viene inghiottiti;

-Youtuba: due vip rispondono a domande, se sbagliano gira una ruota che determina quanti pulsanti devono premere su una Tuba, se schiacciano quello misterioso vengono imbrattati;

- La Piramide: due squadre da due con un nip e un vip si sfidano per rispondere alle domande per farlo devono arrampicarsi in cima a una piramide dove c’è una sostanza scivolosa;

-Ocio che Cade: i nip sfidano i vip scelti, ogni nip scommette su quante risposte il vip appeso al soffitto saprà dare in una determinata categoria, se il vip non supera la sfida viene fatto cadere se ottiene tre strike finisce in una sostanza appiccicosa;

Nei quarti di finale c’è La Sedia musicale: divisa in due manche i Nip qualificati sono bendati e devono giocare al gioco della sedia, quando si ferma la musica devono sedersi su una sedia che si innalza dal pavimento, i primi due passano alla semifinale, stessa cosa per i Vip.

La semifinale prevede La Botola: il primo Nip qualificato può scegliere uno dei due Vip che ha passato il turno, così vengono accoppiati. Ogni concorrente è in cima a una piattaforma a 9 metri da terra, se la risposta alla domanda della conduttrice è giusta passa il turno, altrimenti cadono nella botola. Vince chi resta in piedi, se a restare è un Vip il Nip che lo ha scelto va in finale.

