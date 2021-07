Stasera in tv su Rai1 la commedia "Metti la nonna in freezer": trama e protagonisti

Domenica 25 Luglio 2021, 12:27

Stasera in tv su Rai1 "Metti la nonna in freezer". La commedia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi "Metti la nonna in freezer" con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet ed Eros Pagni.

Trama

Claudia, giovane restauratrice, attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza. L'unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, che improvvisamente muore. La ragazza, disperata, ha l’idea di surgelare il cadavere dell'anziana per continuare ad incassare la sua pensione. Casualmente, si imbatte in Simone, incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza, la cui vita è dedicata a smascherare piccoli e grandi truffatori.

