Stasera in Tv su Rai3 ultima puntata di Report: ecco i temi che verranno trattati

Stasera in tv su Rai 3 c’è l’ultimo appuntamento – eccezionale sia per durata che per contenuti – con Report di Sigfrido Ranucci, che si appresta a salutare i suoi telespettatori al termine di una stagione 2021 durata dieci puntate ricche di scoop e inchieste che hanno fatto discutere. Al centro dell’appuntamento di oggi ci saranno i servizi sul caos tamponi, su Jeff Bezos (Amazon), sui furbetti della cassa integrazione Covid e sulla sicurezza informatica delle nostre app. La stagione si concluderà con l’ultimo capitolo sull’incontro tra Matteo Renzi e lo 007 Mancini: documenti inediti e interviste esclusive firmate da Walter Molino, Danilo Procaccianti e Giorgio Mottola. In studio, in esclusiva, parlerà per la prima volta l’insegnante che ha filmato l’incontro del 23 dicembre all’autogrill tra il leader di Italia Viva e l’agente segreto che tanto ha fatto discutere negli ultimi mesi.

Ancora il caso Mancini-Renzi. Poi i furbetti della cassa integrazione Covid nell’ultima puntata della stagione di #Report. #Ranucci: “Un grazie alla Rai perché oltre ad essere liberi ci fa sentire liberi”. Fausto Bertuccioli #Gr1@reportrai3 @Raiofficialnews pic.twitter.com/GQjUAhsf6G — Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 14, 2021

Temi

Caos tamponi_ L’Italia non è riuscita a rendere omogenei costi e vie d’accesso ai test – molecolari o antigenici – . Il mercato dei tamponi è ormai una giungla fuori controllo con oscillazioni di prezzo da Regione a Regione. In regime privato un tampone molecolare può arrivare a costare 120 euro, mentre dove il prezzo è imposto dalla regione non può costare più di 50 euro. Lo stesso vale per i test antigenici rapidi venduti in farmacia: in Italia, si va dai 35 euro di vendita in Valle d’Aosta ai 15 euro di Sicilia ed Emilia-Romagna. Report oggi indagherà sui motivi che hanno generato uno scenario tanto eterogeneo e sugli aspetti poco chiari di business milionario che nasconde zone d’ombra e manovre sospette.

Jeff Bezos_ Il suo è uno dei patrimoni più corposi, valutato intorno ai 188 miliardi di dollari, ma la cosa che stupisce maggiormente è che la sua fortuna è aumentata a dismisura dopo lo scoppio della pandemia di Covid con Amazon che ha triplicato gli utili. Nella puntata di stasera si parlerà della sua strategia fiscale e lavorativa.

Sicurezza informatica delle App_ Dopo l’entrata in vigore a febbraio 2021 dei nuovi termini di servizio Whatsapp, tantissimi utenti hanno iniziato a utilizzare nuove app di messaggistica istantanea tra cui l’applicazione russa di Pavel Durov, Telegram, che però a sua volta non brilla per trasparenza. Il nome nuovo del settore è l’app Signal che sembra avere diverse qualità che la distinguono dalla concorrenza: non raccoglie dati, non geolocalizza, ed è un sistema open source che vive esclusivamente di donazioni. Oggi Report ci mostrerà l’intervista al suo fondatore, Moxie Marlinspike: un hacker etico che sta cercando di riportare un po’ di normalità e trasparenza sul web.

I furbetti della cassa integrazione_ La pandemia ha messo in ginocchio tantissime aziende, rendendo necessario l’intervento dello Stato che ha sostenuto l’occupazione pompando miliardi nel sistema degli ammortizzatori sociali. Una mossa che probabilmente ha salvato aziende e posti di lavoro, ma nell’emergenza sanitaria ci sono stati anche i furbetti della cassa integrazione che pur continuando a guadagnare hanno scaricato sullo Stato tutti i loro costi. È il caso di diversi protagonisti del business delle consegne di cibo a domicilio. Si tratta di un settore che ha avuto un boom senza precedenti proprio grazie ai lockdown dei mesi scorsi, ma alcuni impiegati di aziende come Glovo erano ugualmente in cassa integrazione. Gli ammortizzatori sociali introdotti a causa di Covid-19 hanno maglie molto larghe, ma chi controlla che le aziende non se ne approfittino?