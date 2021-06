Stasera in tv su Rai3 “Chi l'ha visto”: rivelazioni su Denise Pipitone e Saman Abbas

Stasera in tv torna su Rai3 l'appuntamento con “Chi l'ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli. Ecco le anticipazioni sulla puntata. Tra i temi che verranno affrontati a trovare ampio spazio sarà ancora una volta il caso di Denise Pipitone: negli ultimi giorni sono state clamorose le rivelazioni rilasciate dall’ex pm Maria Angioni, secondo la quale Denise sarebbe ancora viva e avrebbe addirittura una bambina: la Angioni, che nel 2004 era a capo della Procura di Marsala, è stata la prima a indagare sulla scomparsa della figlia di Piera Maggio e ai microfoni di Storie Italiane si è detta certa di aver individuato colei che sarebbe Denise. L’attenzione sul caso, però, è alta anche grazie alle rivelazioni di Mariana Trotta, la ragazza che avrebbe riconosciuto la nomade che nell’ottobre del 2004 è stata avvistata a Milano in compagnia di una bambina che chiamava Danas: secondo Mariana, la donna in questione aveva una figlia adottiva che potrebbe essere proprio Denise Pipitone.

APPROFONDIMENTI CRONACA Saman, i genitori ripresi in aeroporto a Milano IL GIALLO Sara Pedri, la ginecologa è scomparsa il 4 marzo IL CASO Denise Pipitone: parla Piera Maggio

Federica Sciarelli dedicherà spazio anche a un altro caso che in questi giorni sta concentrando su di se l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica e cioè la storia di Saman Abbas, la ragazza pakistana che, è purtroppo ormai certo, è stata uccisa: si continua a cercare il suo corpo ma non sono state ancora rinvenute tracce utili; intanto il principale sospettato dell’omicidio continua a negare ogni responsabilità.

Non mancheranno anche in questa puntata gli appelli di scomparsa su cui la trasmissione proverà a fare chiarezza come quello del figlio di Angela Costantino, fatta sparire nel 1994.