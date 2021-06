Stasera in Tv su Rai3 “Cartabianca” di Bianca Berlinguer: anticipazioni temi e ospiti

Tra i programmi di stasera in tv ci sarà un’unica opzione dedicata all’attualità su Rai3: Cartabianca, il talk di informazione condotto da Bianca Berlinguer che per il momento continua il suo viaggio nella società italiana con servizi, dibattiti e approfondimenti dedicati ai principali temi del momento.

Stiamo tornando davvero, anche se lentamente, verso la normalità con regioni sempre più bianche e previsioni incoraggianti per la nostra economia? #cartabianca, con Bianca Berlinguer, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/VUhLLDwgrY — #cartabianca (@Cartabiancarai3) June 12, 2021

I temi

Mentre i contagi calano e tutte le Regioni si avviano verso la zona bianca, anche le previsioni economiche della Banca d’Italia sembrano più rosee del previsto. Il momento di grandissima difficoltà attraversato dal Paese negli ultimi 18 mesi è definitivamente alle spalle? Oppure è ancora troppo presto per cantar vittoria? La prova del nove probabilmente si avrà al termine dell’estate, quando capiremo se il calo dei contagi è stato frutto di una tregua estiva del virus o della decisiva azione benefica dei vaccini. Nel frattempo, la ritrovata normalità sta portando nuovamente al centro del dibattito nazionale la politica. Con le elezioni amministrative di settembre/ottobre 2021, infatti, i partiti torneranno a sfidarsi nelle urne per eleggere i sindaci di oltre 1000 comuni tra cui quelli delle principali città italiane: Roma, Milano, Napoli e Torino. La maggioranza trasversale che sostiene il governo Draghi uscirà indebolita dalla campagna elettorale che si avvia a partire? E come gestirà il Premier il clima di crescente tensione che inevitabilmente si creerà tra i partiti che compongono il suo esecutivo?

Di questo e di altri argomenti si parlerà nella diretta di oggi.

Ospiti

Restano ancora sconosciuti gli invitati alla puntata di stasera. La lista con i nomi verrà annunciata nel pomeriggio tramite i canali social dalla stessa trasmissione.