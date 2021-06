Stasera in Tv su Rai1 Italia- Turchia: gli Azzurri di Mancini aprono gli Europei di calcio

Stasera in Tv su Rai 1 iniziano gli Europei di calcio. La competizione va in scena con un anno di ritardo, a causa della pandemia che non ha consentito che si tenesse nell’estate del 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini avranno l’onore e l’onere di aprire Euro 2020 (per motivi di marketing, la dicitura ufficiale è rimasta questa) giocando contro la Turchia. La partita sarà trasmessa in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Alla telecronaca ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Il presentation studio, in onda dall’Auditorium del Foro Italico, sarà animato da Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni. Prevista anche una postazione supplementare con Enrico Varriale e Claudio Marchisio.



Sarà assente il calciatore Lorenzo Pellegrini a causa di un infortunio al flessore che lo ha costretto a lasciare il ritiro azzurro all’hotel Parco dei Principi di Roma. Al suo posto è stato convocato Gaetano Castrovilli.