Stasera in tv su Rai1 derby all'Euro 2020: Inghilterra-Scozia. Ecco le possibili formazioni

Stasera in tv su Rai1 continua la rassegna calcistica di Euro 2020. A sfidarsi sul campo saranno le squadre del Gruppo D: Inghilterra e Scozia che giocheranno questo derby a Wembley, lo stadio di Londra, come già accaduto negli europei del 1996. La nazionale dei Three Lions guidata da Gareth Southgate viene dalla vittoria sulla Croazia e cerca tre punti contro McTominay e compagni, reduci dalla sconfitta interna per 2-0 contro la Repubblica Ceca.

Possibili formazioni

L'Inghilterra vuole chiudere il discorso qualificazione e si affida a Pickford in porta. Difesa a quattro formata da Walker e Trippier sulle fasce, con Mings e Stones centrali. Centrocampo tecnico e roccioso formato da Mount, Rice e Phillips. Foden e Sterling ai lati di Kane in attacco.

INGHILTERRA (4-3-3) - Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling.

La Scozia si gioca le sue ultime possibilità per quanto riguarda il passaggio del turno e allora spazio a McTominay a centrocampo, affiancato da Robertson sulla fascia. Attacco tutto sulle spalle di Dykes, "spalleggiato" da McGinn e Fraser.

SCOZIA (3-4-2-1) - Marshall; Hendry, Hanley, Cooper; O'Donnell, Armstrong, McTominay, Robertson; McGinn, Fraser; Dykes.