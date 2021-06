Stasera in Tv su Rai1 per Euro 2020 Francia-Germania: ecco le possibili formazioni

Stasera in tv su Rai1 proseguono gli Euro 2020 con la partita di cartello del Gruppo F che vedrà sfidarsi la Francia, detentrice della Coppa del Mondo con la Germania, vincitrice del medesimo titolo nel mondiale del 2014. Le due squadre si affronteranno all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, stadio in cui si esibisce il Bayern Monaco, dove potranno entrare 14.500 spettatori sui 75.000 che supporterebbe l'impianto, a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Stadio che, ufficialmente per Euro 2020, sarà Fußball Arena München per il regolamento UEFA.

Le squadre a confronto

La squadra di Joachim Löw ha vissuto tre anni complicati dopo l'eliminazione prematura ai gironi nel Mondiale 2018. Alti e bassi e un'incostanza che dovrà essere dimenticata ora che è il momento della verità. Sarà anche l'ultima avventura per il CT di Friburgo, che a luglio lascerà la panchina al suo ex vice Hansi Flick.

La Francia vive invece sulle ali dell'entusiasmo con una squadra che in molti vedono come la migliore di tutto l'Europeo. Gli uomini di Deschamps partono con i favori del pronostico e non possono deludere.

Sarà una sfida tra 'reintegrati': nella Francia c'è Benzema, che è tornato in Nazionale dopo quasi 6 anni, mentre la Germania ha ritrovato Hummels e Müller dopo quasi 3 anni di assenza.

Possibili formazioni

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann.



GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.