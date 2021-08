Stasera in tv, martedì 10 agosto su Rai 4 «Prometheus»: curiosità e trama del film con Charlize Theron

Martedì 10 Agosto 2021, 13:02

Stasera in tv, martedì 10 agosto, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Prometheus» del 2012. In un futuro prossimo, un team di ricercatori di un ente corporativo, in cui lavora Meredith Vickers (Charlize Theron), scopre una traccia che porta direttamente alle origini e alla prima comparsa del genere umano sulla Terra. Cio' che si ritrovano tra le mani, pero', li conduce in un viaggio in una zona remota e oscura dell'universo, dove dovranno scontrarsi con qualcosa che minaccia la sopravvivenza di tutta l'umanità.

La trama

La ricerca delle origini dell'umanità porta un team di esploratori, a bordo della Prometheus, in una zona oscura dell'Universo, dove combatteranno una battaglia terribile per salvare la razza umana. Il gruppo di scienziati è in viaggio verso un lontano pianeta alla ricerca delle origini dell'uomo. Gli astronauti, però, entrano in contatto con un'entità che potrebbe causare l'estinzione della razza umana.