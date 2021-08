Stasera in tv, venerdì 6 agosto su La5 «Prime»: curiosità e trama del film con Uma Thurman

Venerdì 6 Agosto 2021, 14:29

Stasera in tv, venerdì 6 agosto, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Prime» del 2006. Secondo lungometraggio diretto dal regista statunitense Ben Younger. Tra i protagonisti Meryl Streep, Uma Thurman e Jon Abrahams.

La trama

La bella Rafi, interpretata da Uma Thurman, ha 37 anni, una soddisfacente carriera come fotografa e un matrimonio fallito alle spalle. L’affascinante David, interpretato da Bryan Greenberg, ha 23 anni, dipinge ed è fresco di college. L’'incontro tra i due si rivela il classico colpo di fulmine. L’amore sboccia teneramente, ma, se all’inizio tutto va per il meglio, a lungo andare le differenze si fanno sentire. Lui è ebreo praticante, ama l’hip hop e vive ancora in famiglia. Lei è cattolica di nome, ma non vede una chiesa da anni, proviene da una famiglia ricca ma sfasciata e cammina sicura nel sofisticato e crudele mondo della moda. Colmare la distanza si rivelerà compito arduo. Una sfida resa praticamente impossibile dalla madre di David, la dottoressa Lisa Metzger, interpretata da Meryl Streep, al secolo materna analista di Rafi.

Curiosità

La sceneggiatura e i dialoghi si giocano in gran parte sulle due protagoniste femminili, che fanno a gara in bravura. Il film ha incassato un totale di 22 milioni e 827.153 dollari negli Stati Uniti e 45 milioni e 110.341 all'estero di cui 8 milioni e 92.972 dollari in Germania e 5 milioni 235.824 dollari in Italia.

