Stasera in tv mercoledì 30 giugno su Italia 1, «Point Break»: curiosità e trama del film

Stasera in tv andrà in onda il film «Point Break» del 2015. Secondo lungometraggio uscito al cinema della regista statunitense Erincson Core, la pellicola è un remake dell'omonimo film uscito nel 1991. Il film è uscito nelle sale italiane nel 2016, un anno dopo l'uscita nelle sale americane.

La trama

Con il sospetto che possa trattarsi di un gruppo di criminali che agisce in maniera inusuale, Johnny Utah, giovane agente dell'Fbi, si infiltra in un team di atleti votato agli sport estremi e capitanato dal carismatico Bodhi. Sotto copertura, e con una moglie costamente esposta al pericolo, Johnny, tra prove atletiche da brivido, deve cercare di scoprire chi è la mente che si nasconde dietro alcuni efferati crimini.

Curiosità

Annunciato nel 2011 che il remake è stato sviluppato dalla Alcon Entertainment in collaborazione con la Warner Bros. La regista Ericson Core, in precedenza, aveva lavorato come direttore della fotografia in diverse pellicole, tra cui il primo «Fast and Furious». Le riprese si sono svolte dall'Austria, all'Italia, alla Svizzera, ma anche in Francia, Messico, Polinesia Francese e Stati Uniti.

