Stasera in tv, Pinocchio su Raiuno: il luogo magico dove è stato girato il film con Benigni

Su Rai1 sta per arrivare Pinocchio il film con Roberto Benigni, uscito il 19 dicembre 2019 che vede protagonisti attori come Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Gigi Proietti. Andrà in onda oggi 22 dicembre e in tanti non vedono l'ora di vederlo e di dare un'opinione al riguardo. Oltre alla bravura e al talento dei personaggi che si sono cimentati nei vari ruoli, ciò che incuriosisce il pubblico sono le ambientazioni. La Puglia fa da cornice a questo film magico e i luoghi incantati fanno la differenza. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: Summer- From Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- Pinocchio, gli errori che non hai mai notato nel film con Roberto Benigni