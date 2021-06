Stasera in tv mercoledì 30 giugno su Rai 4, «Peninsula»: curiosità e trama del film

Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:30

Stasera in tv andrà in onda il film «Peninsula» del 2020. Noto anche coi titoli «Train to Busan Presents: Peninsula» e «Train to Busan 2», la pellicola è il sesto lungometraggio del regista sudcoreano Yeon Sango-ho. Si tratta del sequel di «Train to Busan» uscito nelle sale cinematografiche nel 2016.

La trama

La vicenda del film si svolge nel corso di un'invasione zombie. Dopo che una terribile epidemia ha trasformato gli esseri umani in zombie, la Corea è stata classificata come zona off-limits. In questo contesto un ex-militare decide di infischiarsene e varca i confini per svaligiare un furgoncino porta valori.

Curiosità

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche sudcoreane nel luglio 2020 e nel Nord America dal 7 agosto. Sequel di «Train to Busan», sempre nel 2016 a pochi mesi d'uscita Yeon Sango-ho ha fatto uscire anche il prequel della pellicola, «Seoul Station», che al contrario degli altri è un lungometraggio animato.

