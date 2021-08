Stasera in tv, martedì 24 agosto su Italia 1 «Ouija»: curiosità e trama del film con Matthew Settle

Martedì 24 Agosto 2021, 15:18

Stasera in tv, martedì 24 agosto, andrà in onda su Italia 1 alle 23:26 il film «Ouija» del 2014. Primo lungometraggio diretto dal regista statunitente Stiles White. Tra i protagonisti Lin Shaye, Matthew Settle e Douglas Smith.

La trama

La giovane Elaine Morris convince i suoi amici a indagare sulla misteriosa morte di una sua amica, Debbie, attraverso la tavola Ouija, capace di mettere in comunicazione i vivi con le anime dei defunti. Un gioco pericoloso attraverso cui il gruppo finisce per scatenare inconsapevolmente una forza paranormale, oscura e terrificante, che rischia di soggiogarli. La mitica tavola Ouija, passato dalla ditta Parker Brothers alla Hasbro nel 1991, è al centro dell'horror che segna il debutto registico per Stiles White, già sceneggiatore di «The Possession”».

Curiosità

Il film è stato romanzato da Katharine Turner. Il romanzo è uscito il 16 settembre 2014. La trama del romanzo differisce dal film in molti modi notevoli, contenendo una sequenza di flashback aggiuntiva all'inizio del libro che si verifica due mesi prima della morte di Debbie, dando un retroscena più approfondito ai personaggi principali.

Il padre di Laine ha un ruolo più importante nel romanzo, scattando con Sarah dopo che lei cerca di sgattaiolare fuori di casa. C'è una scena aggiuntiva nel romanzo dopo che il gruppo usa la tavola Ouija per la seconda volta in cui Sarah e Laine hanno una conversazione sincera a tavola. Ci sono anche sequenze più lunghe con la nonna di Laine, Nona.

In Nord America, il film è uscito in 2.858 sale e ha guadagnato 19 milioni 875.995 dollari nel weekend di apertura. Con una media di 7mila dollari per cinema, debuttando al numero uno al botteghino davanti a «John Wick» appena uscito.

