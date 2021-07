Stasera in tv martedì 13 luglio su La7, «Operazione sottoveste»: curiosità e trama del film con Cary Grant

Martedì 13 Luglio 2021, 14:17

Stasera in tv martedì 13 luglio andrà in onda su La7 alle 23:30 il film «Operazione sottoveste» del 1959. Sesto lungometraggio diretto dal regista statunitense Blake Edwards. Con la partecipazione di Cary Grant e Tony Curtis. La commedia americana è ambientata durante la seconda guerra mondiale. Alcuni elementi della sceneggiatura sono stati presi da incidenti reali accaduti con alcuni sottomarini della flotta del Pacifico durante la guerra.

La trama

Il sommergibile USS Sea Tiger subisce gravi danni in seguito a un attacco aereo giapponese. Deciso a rimetterlo in sesto per raggiungere Darwin, Australia, e dare il proprio contributo alla battaglia, il comandante Matthew Sherman, interpretato da Cary Grant, si avvale dell'aiuto del luogotenente Nick Holden, interpretato da Tony Curtis, tanto poco votato all'eroismo quanto dotato nel trovare soluzioni impossibili. Sulla rotta che conduce alla gloria i nostri avranno a che fare con un gruppo di infermiere militari, bambini filippini e capre. Un'esilarante commedia antimilitaristica firmata da Blake Edwards.

Curiosità

L'attrice Tina Louise ha rifiutato il ruolo di una delle infermiere perché secondo lei il film aveva troppi riferimenti sessuali. Per la realizzazione del film c'è stato un ampio supporto del dipartimento della difesa e della Marina degli Stati Uniti. La maggior parte delle riprese è stata effettuata all'interno e intorno alla stazione navale di Key West.

