Stasera in tv, oggi venerdì 7 gennaio su Rai 4 «Il mistero della casa del tempo»: curiosità e trama del film con Cate Blanchett

Stasera in tv, venerdì 7 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Il mistero della casa del tempo» del 2018. Settimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Eli Roth. Tra i protagonisti Owen Vaccaro, Cate Blanchett e Kyle MacLachlan.

Il giovane Lewis, interpretato da Owen Vaccaro, perde i genitori in un incidente d'auto ed è costretto a trasferirsi dall'altra parte del paese, a casa dello zio Jonathan, il fratello della madre che non ha mai incontrato prima. Se lo zio gli appare eccentrico, la sua vicina di casa, Mrs Zimmerman, interpretata da Cate Blanchett, non lo è di meno, e la casa stessa lo è più di tutto. In questa strana dimora si nasconde, infatti, un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivela quando Lewis scopre che suo zio e Mrs Zimmerman sono, in realtà, due potenti maghi e si ritrova coinvolto in una missione: scoprire l'origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa.

Il progetto è stato annunciato il 20 giugno 2017 insieme alla presenza di Eli Roth e Jack Black, rispettivamente regista e protagonista del film. Le riprese della pellicola, il cui budget è stato di 42 milioni di dollari, sono iniziate il 10 ottobre 2017. Il primo trailer è stato diffuso il 27 marzo 2018. Mentre il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 21 settembre 2018 ed in quelle italiane dal 31 ottobre dello stesso anno.