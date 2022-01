Stasera in tv, oggi venerdì 28 gennaio su Rai 4 «Oscure Presenze a Cold Creek»: curiosità e trama del film con Sharon Stone e Dennis Quaid

Stasera in tv, venerdì 28 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Oscure Presenze a Cold Creek», del 2003. Film thriller e del mistero con Sharon Stone e Daniel Quaid.

«Lazio m...» nella serie Sky "Christian", pioggia d'insulti dei tifosi biancocelesti. Edoardo Pesce: «Solo finzione, vergognatevi»

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA «Lazio m...» nella serie Sky "Christian" IL FESTIVAL Sanremo 2022, chi vince per i social TELEVISIONE Perfetti sconosciuti SPETTACOLI Sanremo 2022

Trama

Tilson e Leah abbandonano la città e si trasferiscono con i loro due figli nel verde di Cold Creek: sembra proprio che i loro sogni si siano avverati, finché alla loro porta non bussa Dale, il precedente proprietario, fresco di galera. Ma Dale è gentile ed educato, tanto che la coppia gli affida la ristrutturazione della piscina. Non sospettano che qualcosa di oscuro si agiti nel profondo dell'ex-galeotto...

Curiosità

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare al Cruickston Park di Cambridge in Ontario. La produzione è della Touchstone Pictures in collaborazione con Red Mullet e Cold Creek Manor Productions.