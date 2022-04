Stasera in tv, oggi venerdì 22 aprile su Iris «Shining»: curiosità e trama del film con Jack Nicholson diretto da Stanley Kubrick

Stasera in tv, venerdì 22 aprile, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Shining», del 1980. Capolavoro horror nato dalla mente di Stephen King, che ha segnato un'era e continua a essere un'icona del genere. Diretto da Stanley Kubrick e con un magistrale Jack Nicholson.

Trama

Jack Torrance, scrittore in crisi, viene contattato dal direttore dell'Overlook Hotel che lo ingaggia come custode per il periodo invernale. L'uomo, certo che una volta allontanatosi dalla solita quotidianità potrà ritrovare la vena perduta, si trasferisce nel colossale albergo insieme con la moglie Wendy e il figlioletto Danny. Inizialmente le cose procedono in modo tranquillo, ma, ben presto, la situazione degenera. Danny è preda di terrificanti visioni, mentre Jack, lentamente, perde il controllo. Una forza maligna aleggia sull'Overlook Hotel.

Curiosità

Stephen King, che ha scritto l'opera, non è mai stato contento di come Stanley Kubrick l'ha poi rappresentata sulla pellicola. È ampiamente risaputo come Jack Nicholson abbia improvvisato sul set la battuta “Here’s Johnny!” (adattata in italiano con “Sono il Lupo Cattivo!”) che, nell’originale, è una battuta ripresa in modo sfacciato dal tormentone di Ed McMahon che utilizzava regolarmente durante il Tonight Show con Johnny Carson.