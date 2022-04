Stasera in tv, oggi venerdì 22 aprile su Rai Movie «Il favoloso mondo di Amélie»: curiosità e trama del film con Andrey Tautou

Stasera in tv, venerdì 22 aprile, andrà in onda su Rai Movie alle 21.10 "Il favoloso mondo di Amélie", film del 2001. Successo francese che ha dato alla protagonista Andrey Tautou, che interpreta una giovane sognatrice parigina, un successo planetario.

Trama

La giovane Amelie è cresciuta nella provincia di Parigi e ora lavora come cameriera in un café di Montmartre. Orfana di madre (morta schiacciata da una suicida) e con un padre con qualche problema mentale, che passa le sue giornate ad accudire un nano da giardino, Amelie conduce una vita solitaria e tranquilla. Ma il 31 agosto del 1997 accade qualcosa. Amelie trova una vecchia scatola, appartenente al precedente proprietario di casa, colma di cianfrusaglie. Spinta da un destino misterioso Amelie decide di rintracciare il proprietario e restituirgli la scatola. Lo trova e, riconsegnandogli i suoi ricordi di infanzia, gli cambia la vita. Da quel momento la nostra eroina decide che fare la felicità degli altri sarà la sua missione.

Curiosità

Film rivelazione del 2001, è stato candidato agli Oscar come miglior film straniero. Il caffè in cui Amelie lavora come cameriera esiste davvero ed è diventato negli anni meta di pellegrinaggio dai fan del film.