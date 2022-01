Stasera in tv, oggi venerdì 21 gennaio su Rai Movie «Michael»: curiosità e trama del film con John Travolta

Stasera in tv, venerdì 21 gennaio, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «Michael», del 1996. Film con John Travolta, che interpreta l'arcangelo Michele sceso in terra. Nel cast anche William Hurt, Bob Hoskins e Andie MacDowell.

Trama

Michael è l'arcangelo Michele sceso sulla terra per aiutare l'anziana signora Stapleton. Un giorno viene inviata una lettera a un tabloid di Chicago che avverte della presenza di un angelo nell'Iowa. Tre giornalisti vengono mandati sul posto a controllare la veridicità della notizia. Quando arrivano in casa della signora Pansy Milbank che sta per cedere la sua proprietà ad una banca e ha chiesto aiuto all'angelo, si trovano di fronte ad un vero angelo un po' appesantito che fuma, beve e mangia molti dolci...

Curiosità

Sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 34% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 38 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.7 su 10