Stasera in tv, oggi venerdì 21 gennaio su Italia 1 «Mechanic: Resurrection»: curiosità e trama del film con Jessica Alba e Jason Statham

Stasera in tv, venerdì 21 gennaio, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Mechanic: Resurrection», del 2016. Secondo capitolo del film d'azione con Jason Statham, Jessica Alba e Tommy Lee Jones. Regia di Dennis Gansel.

Trama

Arthur Bishop, super sicario che sperava di aver chiuso col passato criminale, ora vive una vita tranquilla a Rio. Ma qualcuno che sa chi è, si presenta da lui dicendogli che se vuole continuare a vivere questa vita, dovrà assassinare tre persone facendo sembrare gli omicidi degli incidenti. Arthur Bishop deve, dunque, per questa ultima missione, uccidere gli uomini più pericolosi al mondo facendo in modo che l'FBI non si accorga che i colpi portano la sua inconfondibile firma...

Curiosità

Uscito nelle sale cinematografiche americane il 6 agosto 2016, il film non ha disatteso le ottime premesse. Con un budget di produzione stimato intorno ai 40 milioni di dollari, Mechanic: Resurrection ha incassato un totale di ben 125 milioni di dollari in tutto il mondo. In questo modo, il film non ha solo battuto il record raggiunto dal primo capitolo (76 milioni), ma è divenuta la pellicola con Jason Statham come protagonista che ha incassato di più.