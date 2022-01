Stasera in tv, oggi venerdì 14 gennaio su La5 «Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio»: curiosità e trama del film con Kai Scheve e Jana Klinge

Stasera in tv, venerdì 14 gennaio, andrà in onda su La5 alle 21:10 il film «Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio» del 2014. Film di produzione tedesca, ispirato a una delle opere della celebre scrittrice di romanzi Rosamunde Pilcher.

Trama

Dopo la morte di sua moglie, Ben si trasferisce con la figlia in Cornovaglia. Nonostante il suo passato criminale, ora Ben conduce una vita tranquilla: è il capo della sicurezza di una grande azienda farmaceutica, il Gruppo Marshland. A capo dell'azienda c'è Anne, la vedova del fondatore del Gruppo, una donna lotta per portare avanti le idee di suo marito e che non nasconde un certo interesse per Ben, presto contraccambiato. Tutto sembra perfetto fino a quando, improvvisamente, Patty, ex complice ed ex amante di Ben, si presenta in azienda per fare una richiesta inaspettata.

Curiosità

Rosamunde Pilcher: fidarsi è bene, innamorarsi è meglio appartiene alla Rosamunde Pilcher Collection, una raccolta di pellicole ideate per la televisione basate sugli scritti della nota autrice Rosamunde Pilcher. Inoltre, anche questa produzione è tedesca, dal momento che questo paese detiene i diritti della collection