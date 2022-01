Stasera in tv, oggi venerdì 14 gennaio su Iris «Gran Torino»: curiosità e trama del film con Clint Eastwood

Stasera in tv, venerdì 14 gennaio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Gran Torino» del 2008. Film di successo diretto e interpretato da Clint Eastwood (figlio di Clint), nel ruolo di un meccanico in pensione rimasto vedovo. Nel cast anche John Carroll Lynch, Scott Eastwood e Brian Howe.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Video SANREMO 2022 Sanremo 2022 TELEVISIONE Back to School, Flavia Vento rimandata: le gaffe dell'esame...

Gf Vip, Katia Ricciarelli furiosa contro Davide Silvestri: «La prossima volta ti tiro una sberla». Volano minacce nel reality

Trama

Clint Eastwood interpreta Walt Kowalski, un ex meccanico ormai in pensione, rimasto vedovo che ha soltanto tre grandi amori: la sua Ford Gran Torino, i fucili e il suo cane Daisy. Al contempo, Walt non vede di buon occhio (per usare un eufemismo) gli orientali, a causa della sua partecipazione alla di guerra in Corea. Quando un ragazzo coreano, suo vicino di casa, tenta di rubargli la Gran Torino, Walt si sentirà in diritto di agire in preda al suo odio razzista.

Doc, Gianmarco Saurino è il primo medico che muore di Covid in una fiction: «Giusto ricordare tutti gli operatori sanitari»

Curiosità

Gran Torino è il titolo del film che prende il nome dall’omonimo auto: gli statunitensi, infatti, consideravano la città italiana, sede della FIAT e della Lancia, come una sorta di Detroit italiana. All’interno del cast è presente anche Scott Eastwood, figlio del regista. Daisy è davvero il cane della famiglia Eastwood.