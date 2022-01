Stasera in tv, oggi venerdì 10 gennaio su Rai 4 «La maschera di cera»: curiosità e trama del film con ​Jon Abrahams e Chad Michael Murray

Stasera in tv, lunedì 10 gennaio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «La maschera di cera» del 2005. La pellicola horror a tinte teen interpretata da ​Jon Abrahams e Chad Michael Murray.

Trama

Un gruppo di sei amici, mentre si trova in viaggio per assistere a un'importante partita di football, decide di fare una sosta per ristorarsi un po', così decidono di campeggiare in un bosco. Il giorno dopo, al risveglio, scoprono che l'auto ha un problema. Due di loro decidono di andare nella città più vicina per sistemare la cosa. Agli altri quattro non rimane che aspettare. Ma qualcosa va storto: si ritrovano in balia due fratelli squilibrati il cui unico divertimento è trasformare le persone, vive, in statue di cera.

Curiosità

Paris Hilton fu ingaggiata senza audizione ancor prima che venisse buttato giù il cast, dal momento che il regista aveva avuto lei in mente per quel ruolo fin dall'inizio. Il resto del cast fu "costruito" intorno a lei. La Warner Bros le diede il permesso di vendere magliette che riportavano la scritta "On May 6th, Watch Paris Die" (Il 6 maggio, guarda Paris morire), in modo da promuovere il film prima della sua uscita.