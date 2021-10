Stasera in tv, oggi martedì 12 ottobre su Rai 2 «The Equalizer 2 - Senza perdono»: curiosità e trama del film con Denzel Washington

Martedì 12 Ottobre 2021, 17:28

Stasera in tv, martedì 12 ottobre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «The Equalizer 2 - Senza perdono» del 2018. Tredicesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Antoine Fuqua. Tra i protagonisti Pedro Pascal, Denzel Washington e Ashton Sanders.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf, Fico, Goria e Silvestri in nomination: chi sarà... TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

Dalla serie televisiva degli anni '80 «Un giustiziere a New York» al grande schermo. Dalla prima pellicola al sequel. Dopo il primo action movie del 2014, Denzel Washington torna a vestire i panni di Robert McCall, ex marine e agente Cia in pensione con l'obiettivo di condurre l'ultima parte della sua esistenza in totale tranquillità a Boston, dove si guadagna da vivere facendo l'autista.

Per indole, tuttavia, non disdegna di aiutare gli indifesi ovunque gli si presenti l’occasione. Continua a essere molto legato all'amica ed ex collega Susan Plummer, chiamata a indagare sulla misteriosa morte di un collega a Bruxelles, coadiuvata dall’amico di lunga data di McCall, l’agente Dave York. Quando Susan viene uccisa, a McCall non resta che indagare in maniera incessante e risolutiva per trovare i responsabili della sua morte. La sceneggiatura è di Richard Wenk, perfetta la regia di Antoine Fuqua.

Gf Vip, regia lascia microfoni aperti per errore: «Massa di imbecilli e cerebrolesi». Concorrenti increduli

Curiosità

Nell'aprile 2015 la Sony annuncia il film, interpretato da Denzel Washington e diretto da Antoine Fuqua. Le riprese del film sono iniziate il 14 settembre 2017 a Boston. Il 18 aprile 2018 viene diffuso il primo poster del film, mentre il primo trailer viene diffuso il giorno seguente. Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 20 luglio 2018 ed in quelle italiane dal 13 settembre dello stesso anno.

Amici 2021, Veronica Paperini nella bufera: l'ex marito Fabrizio Prolli difende l'insegnante sui social