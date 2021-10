Stasera in tv, oggi mercoledì 6 ottobre su Iris «Steve Jobs»: curiosità e trama del film con Michael Fassbender

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 15:43

Stasera in tv, mercoledì 6 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Steve Jobs» del 2015. Undicesimo lungometraggio del regista inglese Danny Boyle. Tra i protagonisti Kate Winslet, Michael Fassbender e Seth Rogen.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Ambientato nel backstage di tre lanci di prodotti iconici, il Macintosh nel 1984, il NeXTbube del 1988 e infine, l’'iMac del 1998, è un viaggio nel cuore della rivoluzione digitale e alla scoperta dell'uomo che ne è stato l'epicentro: Steve Jobs, interpretato da Michael Fassbender. Seguendo tre diversi peridodi storici della vita del geniale informatico, inventore e imprenditore, a partire dal lancio dei primi prodotti iconici Apple fino all'epocale svolta iMac del 1998, viene narrato il lato intimo di un uomo geniale, la cui passione e l'ingegno sono stati la forza trainante dietro l'era digitale. Jobs ha guidato la rivoluzione informatica, ma non senza sacrifici, battaglie, tormenti, conflitti ed errori.

Gf Vip, regia lascia microfoni aperti per errore: «Massa di imbecilli e cerebrolesi». Concorrenti increduli

Curiosità

Dopo biopic del 2013 «Jobs» con protagonista Ashton Kutcher, è il regista Premio Oscar Danny Boyle, che ricordiamo per avera diretto «Trainspotting» del 1996 e, più di recente, «The Millionaire» del 2008 a dipingere il ritratto intimo di un uomo geniale, il fondatore della pionieristica Apple Steve Jobs, portandoci dietro le quinte della rivoluzione digitale.

Basato sulla omonima biografia best-seller scritta da Walter Isaacson, il film è sceneggiato dal Premio Oscar Aaron Sorkin che per questa sceneggiatura si è aggiudicato un Golden Globe nel 2016. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival il 5 settembre 2015. La pellicola è stata poi distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 9 ottobre 2015, quattro giorni dopo l'anniversario della morte di Jobs. In Italia è uscito il 21 gennaio 2016.

Amici 2021, Veronica Paperini nella bufera: l'ex marito Fabrizio Prolli difende l'insegnante sui social