Stasera in tv, oggi lunedì 18 ottobre su Rai 2 «Sposami, stupido»: curiosità e trama del film con Tarek Boudali

Lunedì 18 Ottobre 2021, 17:48

Stasera in tv, lunedì 18 ottobre, andrà in onda su Rai 2 alle 22:30 il film «Sposami, stupido» del 2017. Opera prima del regista e attore francese Tarek Boudali. Tra i protagonisti oltre allo stesso Boudali, Charlotte Gabris e Philippe Lacheau.

La trama

Yassine, interpretato da Tarek Boudali, è un ragazzo marocchino che studia architettura a Parigi. Il giorno dell'esame decisivo non sente la sveglia e arriva troppo tardi. Costretto a rientrare in patria, ricorre all'unico modo possibile per ottenere la cittadinanza francese: il matrimonio... con il suo migliore amico Fred (Philippe Lacheau)! Ma non sarà tutto così semplice: il diffidente ispettore Dussart, intenzionato ad andare a fondo alla faccenda, inizierà ad indagare sui due amici per verificare che le nozze siano reali e non si tratti di un matrimonio truffa.

Curiosità

Il film ha ricevuto molte critiche dalla comunità Lgbt francese che lo ha accusato di voler cavalcare vecchi stereotipi, come il fatto che i gay pensino sempre al sesso oppure siano effeminati. Il gruppo Act Up ha incollato sui manifesti del film una striscia con scritto: «Film certificato omofobo». Il presidente di Sos Homophobie, Joel Deumier, ha detto che «quasi tutte le battute del film tendono a cavalcare gli stereotipi sugli omosessuali». Il regista, Tarek Boudali, si è difeso da tali accuse dicendo che non ha «mai voluto ferire nessuna comunità e nessun omosessuale, il mio umorismo è fatto per accogliere, non per dividere».

