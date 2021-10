Stasera in tv, oggi venerdì 22 ottobre su Italia 1 «Solo per vendetta»: curiosità e trama del film con Nicolas Cage

Venerdì 22 Ottobre 2021, 15:12

Stasera in tv, venerdì 22 ottobre, andrà in onda su Italia 1 alle 23:30 il film «Solo per vendetta» del 2011. Diciassettesimo lungometraggio diretto dal regista australiano-neozelandese Roger Donaldson. Tra i protagonisti Guy Pearce, Niolas Cage e January Jones

La trama

Will Gerard, interpretato da Nicolas Cage, insegnante di inglese, trascorre una vita semplice e tranquilla. La sua quotidianità viene sconvolta quando scopre che sua moglie è stata picchiata e violentata. In ospedale incontra un perfetto sconosciuto che gli propone di vendicarsi da solo del terribile torto subìto. Will potrebbe aspettare che la polizia trovi il colpevole, lo arresti e lo metta nella mani della giustizia. Oppure potrebbe affidarsi a Simon e ai suoi "amici" che vendicherebbero sua moglie al posto delle istituzioni. Ma a che prezzo?

Curiosità

Il primo trailer ufficiale in lingua italiana del film è stato distribuito a partire dal 25 luglio 2011. Il film è uscito in anteprima mondiale in Italia a partire dal 2 settembre 2011, mentre negli Stati Uniti è uscito il 16 marzo 2012.

