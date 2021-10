Stasera in tv, oggi giovedì 21 ottobre su Cielo «Sniper: Forze speciali»: curiosità e trama del film con Steven Seagal

Giovedì 21 Ottobre 2021, 13:57

Stasera in tv, giovedì 21 ottobre, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Sniper: Forze speciali» del 2016. Diciottesimo lungometraggio diretto dal regista e sceneggiatore statunitense Fred Olen Ray. Tra i protagonisti Tim Abell, Steven Seagal e Rob Van Dam.

La trama

Una squadra speciale di agenti guidata dal sergente Vic Mosby, interpretato da Tim Abell, con un cecchino esperto, il sergente Jake Chandler, interpretato da Steven Seagal, viene inviata in una remota città afgana per una delicata missione: salvare un membro del congresso americano finito nelle mani dei talebani. La missione ha un buon esito, ma Jake, separatosi dal resto del gruppo dopo uno scontro a fuoco con il nemico, rimane indietro per aiutare un soldato ferito. Il sergente Vic Mosby cerca allora disperatamente di convincere il tenente colonnello Jackson, interpretato ìo da Dale Dye, di farli tornare indietro per salvare i soldati, ma gli ordini sono molto diversi. Disattendendo ogni comando, Vic e il suo gruppo decidono di provare il tutto per tutto pur di salvare Jack.

Curiosità

Il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 3 maggio 2016. La pellicola non è stata valutata sulla piattaforma di recensioni statunitense Rotten Tomatoes, ma ha diverse recensioni, tutte di parere contrastante. L'indice di apprezzamento del pubblico in queto sens è stato del 19%.

