Stasera in tv, oggi martedì 26 ottobre su Iris «Sentieri selvaggi»: curiosità e trama del film con John Wayne

Stasera in tv, martedì 26 ottobre, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Sentieri selvaggi» del 1956. Centoundicesimo lungometraggio diretto dal regista americano John Ford. Tra i protagonisti Vera Miles, John Wayne e Jeffrey Hunter.

La trama

Tornato a casa in Texas nel 1868 dopo la guerra di Secessione, Ethan Edwards, interpretato da John Wayne, riparte poco dopo all’inseguimento di un gruppo di Comanche che hanno fatto un’incursione violentissima nella fattoria rapendo due bambine. Sullo sfondo della Monument Valley, celeberrimo western. La pellicola è considerata fra i migliori del genere.

Curiosità

Iscritto al National Film Registry degli Stati Uniti e classificato al 12° posto fra i migliori film americani di sempre.

Il film è basato sull'omonimo romanzo del 1954 di Alan Le May, che condusse personalmente ricerche su 64 casi di bambini rapiti dagli indiani. Si ritiene che il personaggio di Debbie sia ispirato a quello di Cynthia Ann Parker, una bambina di nove anni rapita dai Comanche che assaltarono la sua casa a Fort Parker nel Texas. Visse 24 anni con i Comanche, sposò un capo ed ebbe tre figli, uno dei quali fu il famoso capo Quanah Parker. Suo zio James W. Parker spese gran parte della sua vita e della sua fortuna per ritrovarla, come Ethan nel film. Venne infine liberata, contro la sua volontà, in un attacco del tutto simile a quello descritto nel film.

