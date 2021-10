Stasera in tv, oggi martedì 12 ottobre su Rai 1 «Purché finisca bene - Digitare il codice segreto»: curiosità e trama del film con Neri Marcorè

Martedì 12 Ottobre 2021, 17:28

Stasera in tv, martedì 12 ottobre, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Purché finisca bene - Digitare il codice segreto» del 2021. Ventiseiesimo lungometraggio diretto dal regista italiano Fabrizio Costa. Tra i protagonisti Gabriele Cirilli, Neri Marcorè e Paola Minaccioni.

La trama

In «Digitare il Codice Segreto» il marchigiano Neri Marcoré gioca in casa con una storia ambientata a San Benedetto del Tronto e ci regala un personaggio indimenticabile: il Dottor Alberico Ferretti, un rinomato psicologo che predica bene ma razzola male visto che pur avendo scritto un libro su come vincere l’avarizia, è un tirchio. Alberico incontra Beatrice, interpretata da Valeria Bilello, madre single e ristoratrice di talento, che smuove qualcosa in lui e lo fa sentire pronto a cambiare, a dare e non solo a ricevere.

Curiosità

«Purché finisca bene» è un ciclo di film tv in onda su Rai 1 dal 2014. Ciascuno dei film è un episodio a sé stante che ripercorre, con i toni leggeri della commedia all'italiana, i disagi e le difficoltà dell'Italia di oggi.

