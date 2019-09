Stasera in tv, programmi e film di oggi 27 settembre: da Tale e quale Show al film i Guardiani della galassia

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi venerdì 27 settembre: dal programma Tale e quale Show condotto da Carlo Conti e in onda su Rai1, passando le audizioni di X Factor 2019 su TV8 fino al film campione d'incassi Guardiani della galssia in onda su Italia1.

Lavinia, la 16enne studentessa teramana sbanca X-factor

X Factor, Sfera Ebbasta conquista tutti e fa commuovere: «Chiedetegli scusa», gridano sui social i fan



Rai1, ore: 21:25: Tale e quale Show (Show)

Competizione tra diversi personaggi famosi pronti a sfidarsi trasformandosi in un'icona musicale diversa, grazie all'aiuto di una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione.



Rai2, ore: 21:20: S.W.A.T. - Stagione 2 Episodio 21 - Sotto accusa (Telefilm)

Il team della SWAT, finisce sotto investigazione, dopo la tragica morte di una civile durante una delle loro missioni, per catturare il criminale latitante più ricercato degli ultimi anni: Bakir Hadad. Hondo e Street sembrerebbero essere proprio i responsabili dell'accaduto e quindi vengono accusati di un'azione avventata. Intanto, Hondo riceve una telefonata dalla mamma che si trova in ospedale perché il primo giorno di lavoro, Darryl è stato colpito da due proiettili e operato d'urgenza...

Rai3, ore: 21:20: Il principe abusivo (Film)

Letizia (Sarah Felberbaum) è una bella Principessa che vive con suo padre e il ciambellano Anastasio (Christian De Sica) in un piccolo principato dell'Europa nord-occidentale. La giovane però non è felice perché nessun giornale parla di lei e anche i suoi stessi sudditi non la prendono molto in considerazione.Antonio (Alessandro Siani), uno squattrinato cronico che vive a scrocco, si ritroverà al cospetto di Letizia di cui inevitabilmente si innamora.

Rai4, ore: 21:19: L'ultimo re di Scozia (Film)

Scozia, luglio 1970. Il giovane studente Nicholas Garrigan si è appena laureato in medicina e torna alla sua cittadina, anche se non sembra contento, dopo la festa su un lago di Edimburgo con i compagni universitari: non volendo seguire le noiose orme del padre, unico medico del borgo in cui vivono, egli decide di andare a fare il volontario in Uganda al seguito del dottore britannico David Merrit e del primario ospedaliero ugandese, Junju. Arrivato via mare e poi con un viaggio in pullman nella splendida savana africana nel gennaio di un anno dopo, in poco tempo si invaghisce dell'attraente moglie di Merrit, Sarah, che nonostante si lasci andare a un bacio, non cede alla sua intraprendenza.

Canale5, ore: 21:23: Rosy Abate - Stagione 2 Episodio 3 (Miniserie)

Leo, il figlio di Rosy Abate, si è avvicinato al boss Costello, che considera un padre. Rosy è in pericolo: su di lei pende una condanna a morte per avere fatto il doppio gioco nell'affare con i siciliani.



Ivan di Meo è vivo o no? La verità la scoprirete solo venerdì. #rosyabate2 https://t.co/UNslHKUkJE — Rosy Abate (@RosyAbateTv) 25 settembre 2019

Italia1, ore: 21:20: Guardiani della galassia (Film)

Un avventuriero spaziale, Brash Peter Quill, diventa preda di alcuni cacciatori di taglie dopo aver rubato una sfera ambita dal potente Ronan. Per sfuggire alla morte, l'uomo si allea con quattro improbabili compagni di avventura.

Rete4, ore: 21:25: Quarto grado (Inchieste)

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Il programma d’informazione, leader d’ascolti della rete diretta da Sebastiano Lombardi, continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione.

Questa sera nuovo appuntamento con #Quartogrado: ritorneremo a occuparci del caso di Elisa Pomarelli e avremo documenti importanti dell’inchiesta sui presunti abusi ai chierichetti in #Vaticano. Vi aspettiamo questa sera alle 21.25 su #Rete4 pic.twitter.com/I2vdL6aq6t — Quarto Grado (@QuartoGrado) 27 settembre 2019

TV8, ore: 21:30: X Factor 2019 - Audizioni 3a parte (TalentShow)

Torna il talent show dei record! nuovi aspiranti cantanti si esibiscono di fronte a una giuria per conquistare un posto sul palco di X Factor.



Italia2: ore 21:15: La foresta dei misteri (Film)

Cassie ha vissuto un pesante trauma nell'infanzia e sta per laurearsi in psicologia. Per concludere la tesi, guadagnare qualche soldo ma anche per far fronte alle proprie paure, Cassie accetta un lavoro come guardia forestale in un capanno isolato. Già dai primi giorni, però, Cassie percepisce inquietanti presenze nel bosco.

NOVE, ore: 21:25: Fratelli di Crozza (Show)

Maurizio Crozza torna a calcare le scene del suo live show. L'artista genovese tornerà a raccontare l'attualità con monologhi brucianti e imitando personaggi famosi.



Ci siamo, Fratelli! Mettetevi comodi alle 21.25, perché sul @nove torna live #FratelliDiCrozza! pic.twitter.com/cycjOmB1xw — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) 27 settembre 2019

La7, ore: 21:15: Propaganda Live (Approfondimento)

Un insolito appuntamento con l'informazione per raccontare l'Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.



Ci vediamo stasera per una nuova puntata di #propagandalive. Saranno con noi Enrico Mentana e Zerocalcare.

Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/YcWDeTjAfZ — Propaganda Live (@welikeduel) 27 settembre 2019

