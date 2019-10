Stasera in tv, 5 ottobre: da Ulisse: il piacere della scoperta al talent show Amici Celebrities

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi sabato 5 ottobre: dal programma di Rai1 condotto da Alberto Angela Ulisse: il piacere della scoperta, passando per il talent show di Maria De Filippi Amici Celebrities in onda su Canale5, fino al film campione d'incassi Cattivissimo me su Italia1.

Rai1, ore: 21:25: Ulisse: il piacere della scoperta - Maria Antonietta: ultimo sogno a Versailles

Alberto Angela conduce il programma di divulgazione dedicato alla storia, all'arte e alla cultura. Un racconto storico, archeologico, divulgativo, con la presenza di alcuni protagonisti della scena culturale o artistica italiana. Completano il programma una serie di mini servizi di approfondimento.



Inadeguata, frivola, spendacciona, in quanti modi è stata definita Maria Antonietta? Ma lo era veramente?

Certo è che la sua leggenda nera comincerà proprio all’interno di Versailles.

La 3^ puntata di #Ulisse sabato alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/ZhsC4qQpXK — Ulisse - Rai1 (@UlisseRai1) 3 ottobre 2019



Rai2, ore: 21:50: F.B.I. - Stagione 1 Episodio 17 - Il killer Alpha (Telefilm)

La squadra indaga su un serial killer che uccide le sue vittime, sceglie luce e posizione migliore, disegna loro un sorri so in faccia e scatta la foto perfetta...



Rai3, ore: 21:30: Le ragazze (Approfondimento)

Le nostre "Ragazze" raccontano l'evoluzione del Paese - decennio dopo decennio - ognuna dal proprio punto di vista. La scelta delle protagoniste privilegia figure femminili rappresentative di un aspetto storico o sociale del decennio di cui fanno parte, non importa se famose o sconosciute. L'accostamento delle loro storie e l'avvicendamento generazionale fanno emergere le specificità di ogni periodo, fornendo uno spaccato inconsueto delle vicende del nostro Paese.



Rai4, ore: 21:16: Takers (Film)

Gordon Jennings è il capo di una banda di rapinatori di banche ed organizza un piano perfetto per impossessarsi di venti milioni di dollari. I ladri si trovano però a dover fronteggiare un detective che vuole impedire loro di portare a termine il colpo.



Canale5, ore: 21:20: Amici Celebrities (TalentShow)

La scuola della trasmissione di Maria De Filippi apre le porte a dodici personaggi famosi con la passione per il ballo e il canto. Inizia una sfida tra VIP insolita ed appassionante.



Manca sempre meno alla TERZA PUNTATA di #AmiciCelebrities! Cliccate QUI per vedere come sono andate le prove! 🤩👇https://t.co/2XU9PQx0q1 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 4 ottobre 2019



Italia1, ore: 21:20: Cattivissimo me (Film)

La fama di cattivo del ladro Gru è in ribasso, soppiantata dalla presenza del giovane malfattore Vector. Decide allora di compiere un'impresa memorabile: rubare la luna.



Rete4, ore: 21:27: Don Camillo e l'onorevole Peppone (Film)

In un paesino della bassa emiliana il sindaco comunista Peppone si trova costantemente in conflitto col parroco Don Camillo, benche' un segreto sentimento di reciproca simpatia e comprensione li tenga avvinti, pur divisi dalle quotidiane battaglie.



Rai Movie, ore: 21:10: Silence (Film)

Due missionari portoghesi intraprendono un lungo viaggio denso di pericoli per raggiungere il Giappone, con l'intenzione di ritrovare il loro mentore scomparso, padre Christovao Ferreira, e diffondere il cristianesimo.





IRIS, ore: 21:00: Rapimento e riscatto (Film)

Alcuni ribelli di un paese politicamente instabile dell'America Latina hanno rapito il marito di Alice Bowman per chiederne il riscatto. Alice si affida quindi a Terry, esperto nel rilascio di ostaggi nonchè unica speranza.



TV8, ore: 21:25: Man on Fire - Il fuoco della vendetta (Film)

Creasy fa la guardia del corpo di una ragazzina di nove anni. Quando lei viene rapita, lui va oltre i responsabili materiali.



NOVE, ore: 21:35: La leggenda degli uomini straordinari (Film)

Con lo scopo di combattere il malefico The Phantom, Allan Quatermain decide di riunire alcuni dei più famosi personaggi della letteratura, tra i quali Capitan Nemo e Dorian Gray. Devono vedersela col pericoloso criminale che ha l'obiettivo di scatenare una guerra su scala planetaria.



La7, ore: 21:15: Little Murders - Stagione 3 Episodio 6 - Hanno ucciso Babbo Natale (Telefilm)

Little Murders by Agatha Christie è una serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.



Alle 21:15 i casi di 'Little Murders by Agatha Christie' pic.twitter.com/KvGd8n9yV0 — La7 (@La7tv) 5 ottobre 2019

