Stasera in tv, 2 ottobre: dalla fiction Rocco Schiavone al film ​Angeli e Demoni

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi mercoledì 2 ottobre: dalla fiction di Rai1 Rocco Schiavone, passando per la storica trasmissione Chi l'ha visto? in onda su Rai3, fino al film campione d'incassi Angeli e Demoni su TV8.

Marco Giallini attacca i giornalisti: «Le domande su mia moglie morta mi hanno stufato»

"Rocco Schiavone 3", il trailer



Rai1, ore: 21:25: Arrivano i prof (Film)

Il Liceo scientifico statale Alessandro Manzoni è a rischio chiusura, essendo la peggiore scuola d'Italia con solo il 12% di alunni promossi e diplomati. Per salvare la scuola dalla chiusura, il preside, su consiglio del Provveditore del ministero dell'istruzione, decide di fare un ultimo tentativo: reclutare come insegnanti i sette professori peggiori d'Italia, ognuno con un proprio metodo d'insegnamento particolare, per ottenere almeno il 50% di alunni promossi.



Rai2, ore: 21:20: Rocco Schiavone - La vita va avanti (Fiction)

Rocco è di nuovo ad Aosta, ormai solo: Sebastiano è agli arresti domiciliari, Furio e Brizio sono spariti, Caterina si è rivelata una spia. Gli è rimasta solo Marina, che di tanto in tanto torna a fargli compagnia...



Attenti a non finire nel tabellone delle rotture di ❌❌! #RoccoSchiavone la Terza Stagione da mercoledì 2 ottobre in prima serata su #Rai2 pic.twitter.com/fjIEiqBw3g — Rai2 (@RaiDue) 1 ottobre 2019



Rai3, ore: 21:20: Chi l'ha visto? (Attualita')

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilita' di telefonare in diretta.



Questa sera a #chilhavisto: Nuove rivelazioni e documenti sulla morte di Annamaria, la bellissima Miss Campania caduta dal balcone mentre era in vacanza col marito e due coppie di amici a #Tropea Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 → https://t.co/QftjEfxkUx pic.twitter.com/VOZvQ2Mill — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 2 ottobre 2019



Canale5, ore: 21:21: Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse (Film)

La vita di Samuel, un uomo single che vive nel sud della Francia, subisce un cambiamento radicale quando una delle sue ex compare all'improvviso e gli lascia una bambina tra le braccia dicendogli che è sua figlia.



Italia1, ore: 21:20: Hercules - La leggenda ha inizio (Film)

Costretto all'esilio e venduto come schiavo a causa di un amore proibito, Ercole deve utilizzare tutti i suoi poteri per combattere una battaglia decisiva.



Rete4, ore: 21:25: Fuori dal coro (Rubrica)

Mario Giordano torna sul piccolo schermo con un nuovo programma di attualità e approfondimento dove dar voce alle opinioni più controcorrente e "fuori dal coro"



A @fuoridalcorotv tra i temi della puntata gli sprechi nella sanità e il business delle pensioni

Conduce @mariogiordano5

In prima serata su @rete4 https://t.co/895qT445cK — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) 2 ottobre 2019



Rai Movie, ore: 21:10: Operazione Valchiria (Film)

Il colonnello tedesco Claus von Stauffenberg ama i suo Paese ed è sempre stato un ufficiale leale, orgoglioso della divisa che indossa. Tuttavia, si vede costretto ad assistere con orrore all'ascesa di Hitler e alla guerra.



IRIS, ore: 21:00: Mani di velluto (Film)

Innamoratosi di una graziosa borseggiatrice, il milionario Guido Quiller diventa suo complice mettendo a segno colpi geniali, per poi risarcire di tasca propria le vittime.



TV8, ore: 21:30: Angeli E Demoni (Film)

Un professore esperto di questioni religiose scopre alcune prove su un'antica società segreta che intende distruggere la Chiesa cattolica. insieme a uno scienziato italiano inizia una corsa contro il tempo per evitare il disastro.



NOVE, ore: 21:25: Matrimonio a prima vista (Reality)

In ogni stagione, sei concorrenti che non si conoscono tra loro, vengono divisi in tre coppie e si vedranno per la prima volta il giorno del loro matrimonio diventando per legge marito e moglie. Nel corso delle puntate, le coppie vengono seguite da tre esperti, i quali sono: Mario Abis, sociologo, docente allo IULM di Milano, Gerry Grassi, psicologo, psicoterapeuta e direttore clinico del Centro TIB (Terapie Innovative Brevi), e Nada Loffredi, sessuologa, psicoterapeuta e docente di psicologia all’Università La Sapienza di Roma, inoltre, verranno filmati per cinque settimane di convivenza, dove al termine di questo periodo decideranno se continuare ad essere sposati oppure divorziare.



La7, ore: 21:15: Atlantide (Documentario)

Nel programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

Ultimo aggiornamento: 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA